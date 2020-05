Royaume-Uni

EasyJet a été victime d’une cyberattaque

Les données personnelles de 9 millions de clients sont concernées. Si vous êtes concernés, vous serez contactés d’ici au 26 mai. Les clients dont la carte de crédit a été usurpée ont déjà été alertés.

Les pirates ont obtenu des adresses e-mails et détails de voyage, et dans un faible nombre de cas, soit 2208 personnes, les données des cartes de crédit de passagers, a expliqué mardi dans un communiqué la compagnie.

Easyjet affirme que tous les clients concernés seront contactés d’ici le 26 mai au plus tard, et que ceux dont les données de cartes de crédit ont été compromises l’ont déjà été.

«Très sophistiquée»

Le transporteur, qui ne précise pas quand la cyberattaque a eu lieu, présente ses excuses aux personnes concernées et assure qu’il n’y a pas d’indices laissant penser que les données ont été utilisées à des fins illégitimes.

Il s’agit d’une cyberattaque à partir d’une source «très sophistiquée», selon la compagnie qui a réussi à enrayer l’accès non autorisé à son système informatique.

C’est la raison pour laquelle, EasyJet demande aux clients concernés «d’être très vigilants, en particulier s’ils reçoivent des demandes non sollicitées», ajoute-t-il.

L’association de consommateurs Which? demande à la compagnie d’être la plus claire possible sur cet incident.