Coronavirus : Employés infectés: Easyjet annule des dizaines de vols

Face à une cascade d’employés touchés par le Covid, la compagnie aérienne low cost doit réduire son offre. Rien que pour lundi, 60 vols seront annulés.

La compagnie britannique Easyjet a annulé plus de 200 vols depuis ce week-end, tandis que 60 de plus étaient annulés pour la journée de lundi, en grande partie à cause d’employés malades du Covid-19. Et les perturbations devraient se prolonger cette semaine. «Nous avons pris des mesures pour atténuer ces perturbations en faisant appel à des employés qui ne devaient pas travailler ce week-end», mais la compagnie a dû recourir malgré tout à des annulations, d’après un porte-parole.