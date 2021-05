Aviation : EasyJet creuse ses pertes et réduit ses perspectives

La compagnie aérienne continue de souffrir de l'effondrement du trafic aérien en Europe, à cause de la pandémie et s'attend à voler à 15% de ses capacités de 2019 entre avril et juin.

Le transporteur britannique a massivement diminué ses coûts pour encaisser le choc du Covid-19. REUTERS

EasyJet a annoncé jeudi, avoir perdu quelque 700 millions de francs (549 millions de livres sterling) entre octobre 2020 et mars 2021, contre 413 millions de francs un an plus tôt. Le nombre de passagers transportés sur cette période a plongé de 89,4%, à 4,1 millions de personnes et les revenus ont chuté de 90% à environ 306 millions de francs contre 3,04 milliards un an plus tôt.

Entre avril et juin, la compagnie britannique à bas coûts ne s'attend à voler plus qu'à 15% de ses capacités de 2019, l’année référence avant la pandémie, contre 20% espérés auparavant. Elle n'a pas fixé d'objectifs chiffrés pour cet été, mais s'attend à une évolution à la hausse. EasyJet a également annoncé avoir baissé ses coûts de 59% hors frais de carburant entre octobre et mars, à 1,08 milliard de francs, contre 2,6 milliards un an plus tôt.

Pour relancer le trafic aérien, «il faut une harmonisation des mesures à l’échelle européenne, ce qui serait déjà un grand pas en avant pour amener de la clarté à nos passagers», a jugé Thomas Haagensen, directeur marketing d'EasyJet sur les ondes de la RTS, jeudi. Il a précisé que les discussions se poursuivent «de façon positive» concernant la réduction de deux avions à l'aéroport de Bâle, et n'a pas annoncé de suppressions de postes de travail.

Espoirs outre-Manche

«Avec la reprise du voyage de loisirs au Royaume-Uni, cette semaine, où nous sommes le plus grand opérateur vers les pays en zone verte, et avec les nombreux assouplissements de restrictions de voyage en Europe, nous sommes prêts pour accélérer nos opérations cet été», a déclaré de son côté le patron du groupe, Johan Lundgren, cité dans un communiqué. Toutefois, seuls quelques pays comme le Portugal figurent pour l'instant sur cette liste qui dispense de quarantaine au retour depuis le 17 mai. La plupart des destinations favorites des Britanniques, comme l'Espagne, l'Italie, la France et la Grèce, sont sur liste orange, obligeant les voyageurs en provenance de ces pays à passer dix jours en quarantaine chez eux et à subir deux dépistages payants.