Genève: Encore un nouvelle destination au départ de Cointrin

Easyjet continue d’étoffer son offre au départ de l’aéroport de Genève. En juillet dernier, la compagnie low cost avait annoncé trois nouvelles destinations: l’île portugaise de Madère, l’aéroport de Londres Southend et Lanzarote, aux Canaries. Une quatrième vient de se greffer à cette liste. «Rabat rejoint pour la première fois le réseau d’Easyjet et vient s’ajouter aux deux autres destinations marocaines desservies depuis la Suisse: Marrakech et Agadir», a indiqué la compagnie dans un communiqué, mardi.