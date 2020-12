Aviation : Easyjet reporte la livraison de dizaines d’Airbus

La compagnie low-cost tient à préserver ses liquidités. Elle repousse à 2027 et 2028 la livraison de 22 appreils prévue entre 2022 et 2024.

ARCHIV - 04.11.2020, Brandenburg, Schönefeld: Passagierflugzeuge der britischen Fluggesellschaft easyJet stehen am Pier-Süd vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg «Willy Brandt» (BER). Am 17.11.2020 veröffentlicht easyJet die Jahreszahlen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Patrick Pleul)

La compagnie aérienne britannique Easyjet a passé un accord avec le constructeur aéronautique Airbus pour repousser à 2027 et 2028 la livraison de 22 appareils qui était prévue entre 2022 et 2024, afin de préserver ses liquidités. Le groupe aérien ajoute que 15 dates de livraison prévues seront également déplacées entre 2022 et 2024 «pour s’ajuster plus précisément aux besoins saisonniers».