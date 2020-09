Aviation : Easyjet Suisse a bien résisté à la crise sanitaire cet été

Le transporteur aérien à bas coûts a desservi 80% des destinations au départ des aéroports suisses pendant la saison estivale malgré la pandémie de Covid-19. Le taux d’occupation moyen de ses avions entre juillet et août était de 84%.

«Jusqu’à maintenant, le marché suisse est resté plus porteur que celui de tous les autres pays d’Europe», a affirmé le patron d’Easyjet Suisse.

Easyjet Suisse a connu une saison estivale difficile, mais la compagnie s’en est relativement bien tirée au vu de la crise pandémique qui a mis à genoux le secteur aérien. Elle a pu desservir plus de trois quarts des destinations au départ des aéroports helvétiques.

Malgré des fréquences réduites, le transporteur à bas coûts a engagé les deux tiers de sa flotte et desservi 80% de ses 150 destinations au départ de Genève, Bâle et Zurich. «Entre juillet et août, nous avons volé avec un taux d’occupation moyen de 84%», assure son directeur général Jean-Marc Thévenaz, dans un entretien paru mardi dans le quotidien 24 Heures.