Transport aérien : EasyJet va subir la première perte de son histoire

Fortement impactée par la pandémie, la compagnie britannique prévoit une perte avant impôt comprise entre 815 et 845 millions de livres pour l’exercice 2019-2020. Le nombre de passagers a chuté de 50%.

La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé jeudi prévoir une perte avant impôt comprise entre 815 et 845 millions de livres pour l’exercice 2019-2020 achevé fin septembre, du fait d’un trafic aérien frappé de plein fouet par la crise sanitaire.

Le transporteur, fondé en 1995, a surtout souffert de l’arrêt de ses vols au printemps en raison des confinements et des restrictions de déplacements en Europe, ce qui lui a coûté très cher.

La menace la plus grave de son histoire

EasyJet précise d’ailleurs qu’il prévoit pour ce dernier trimestre une perte avant impôt entre 295 et 325 millions de livres (350 à 385 millions), qui devrait être plus faible que celle du troisième trimestre.

EasyJet ne va tourner qu’à 25% de ses capacités prévues entre octobre et décembre, soit le premier trimestre de son exercice 2020-2021, en raison des quarantaines imposées par le Royaume-Uni à plusieurs pays, comme la France et l’Espagne, et au moment où l’Europe cherche à enrayer la résurgence du virus.