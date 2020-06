Royaume-Uni

EasyJet veut fermer trois bases et licencier 700 pilotes

Confrontée, comme ses concurrentes, à une chute drastique de la demande en raison du Covid-19, la compagnie low-cost cherche des solutions.

Selon le syndicat Balpa, EasyJet envisage de supprimer 700 postes de pilotes et de fermer trois bases au Royaume-Uni dans le cadre de son plan de restructuration déjà annoncé. Mardi, la compagnie aérienne britannique n'a pas commenté le nombre de pilotes concernés mais elle a confirmé dans un communiqué le projet de fermeture de ses bases de Stansted et de Southend, près de Londres, et celle de Newcastle, au nord de l’Angleterre. Elle continuerait toutefois d'assurer des vols depuis ces aéroports. Actuellement, EasyJet stationne 163 avions dans ses 11 bases britanniques.