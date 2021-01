États-Unis : Eau contaminée à Flint: l’ex-gouverneur du Michigan inculpé

Rick Snyder est inculpé de «négligence volontaire» et encourt jusqu’à deux ans de prison pour son rôle dans le scandale de l’eau contaminé à Flint.

L’ex-gouverneur républicain Rick Snyder de l’État du Michigan, et plusieurs anciens responsables sanitaires et politiques ont été inculpés dans le retentissant scandale de l’eau contaminée au plomb dans la ville de Flint en 2014, ont annoncé jeudi les autorités de cet État du nord des États-Unis.

En 2014, Rick Snyder avait décidé de changer la source d’approvisionnement de la ville en eau, pour réaliser des économies. L’eau acide et polluée de la rivière locale, préférée à l’eau pure du lac Huron voisin, avait rongé les conduites en plomb du réseau de distribution, exposant les habitants au saturnisme. Cette pollution dramatique, initialement niée par les autorités locales et par l’État, a empoisonné des milliers d’enfants et causé la mort de 12 personnes, malades de la légionellose.