Yverdon: des tensions autour du camp de gitans

«Ils ont posé des blocs de béton et il y a une quinzaine de policiers et une ambulance, ça bouge devant le camp de Gitans», témoigne vendredi matin, une journaliste de «20 minutes» à Yverdon-les-Bains (VD). La Ville a en effet communiqué tôt vendredi que des «mesures» étaient prises «pour mettre fin à l’occupation du terrain des Vuagères par des gens du voyage». La police mène des discussions avec la communauté présente pour trouver un accord et une issue.