Eau de Fukushima: La Chine dénonce un acte «égoïste et irresponsable»

La Chine a fermement critiqué jeudi le Japon après le début du rejet controversé dans l’océan Pacifique d’eau issue de la centrale nucléaire japonaise accidentée de Fukushima Daiichi, dénonçant une action «égoïste et irresponsable».

Quelques minutes plus tôt, les autorités japonaises avaient actionné des pompes et des valves pour acheminer l’eau dans la mer. Ce premier déversement devrait durer environ 17 jours et porter sur quelque 7800 m3 d’eau de la centrale contenant du tritium, une substance radioactive qui n’est dangereuse qu’à des doses hautement concentrées.