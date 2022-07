Canicule: résumé des interdictions en Suisse

Canicule et sécheresse : Eau et feu: les interdictions pleuvent partout en Suisse

Différents Cantons et Communes ont édicté des restrictions et interdictions en raison de la sécheresse et de la canicule. Les pétards du 1er Août sont en sursis.

Les particuliers ne pourront rien lancer dans certaines régions pour la Fête nationale. 20min/Michael Scherrer

L’eau manque, le feu menace, l’air est chaud et la terre est sèche: les éléments sont perturbés en Suisse. Mardi, le degré de danger de canicule est passé à 4 sur 4 dans les trois régions les plus au sud du Tessin, pour une durée prévue jusqu’à lundi soir prochain. En Suisse romande, l’avis de degré 3 est en vigueur jusqu’à dimanche.

Mardi, c’est à Genève que la température a été la plus élevée, avec un maximum de 38,1 degrés. Il a fait 36,8 à Sion, 36,5 à Bâle et 36,2 à Payerne, selon MeteoSuisse.

1er Août sans pétards en Valais

En Valais, une interdiction générale de faire des feux en plein air a été décrétée. Elle concerne aussi le 1er Août: «tous les feux et feux d’artifices privés sont interdits», dit le Canton. Seules les communes peuvent désigner des zones où des feux officiels peuvent être allumés ou tirés. La règle est la même dans certaines régions du Tessin et des Grisons.

Plus tôt dans la journée, le Canton de Vaud a édicté une interdiction de faire du feu en forêt et à moins de 10 mètres des lisières, tout comme celui de Fribourg. Neuchâtel et le Jura sont aussi concernés. Le Canton de Berne a pris la même décision dans la foulée. Lundi soir, Bâle-Ville et Bâle-Campagne avaient déjà interdit tout feu de forêt ou à leurs abords.

La carte de l’état actuel du danger d’incendie de forêt. Portail des dangers naturels

À Berne, la Fête nationale est aussi en sursis. «Il est encore trop tôt pour évaluer la situation en vue du 1er Août, dit le Canton. Les orages attendus ces prochains jours ne devraient pas apporter la détente espérée.» Une décision pour le jour J ne pourra être prise que quelques jours avant.

Les autorités doivent prononcer des interdictions pour minimiser les risques pour l’environnement. BZ

Ne pompez pas d’eau dans les rivières (mais buvez-en du robinet)

L’eau manque, comme en témoignent les tristes photos du lac des Brenets prises lundi. Le Canton de Fribourg vient d’interdire tout pompage de l’eau dans les cours d’eau du bassin versant de la Broye. Du côté de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, nul ne peut non plus prélever la moindre quantité d’eau de la Birse, ni non plus s’y baigner.

Dans le Canton de Thurgovie, ce sont tous les plans d’eau, ruisseaux et rivières qui sont concernés par l’interdiction, édictée mardi. Seuls le Rhin, le lac de Hüttwil et le lac de Constance ne sont pas concernés. Ce dernier a un niveau d’eau de 80 centimètres inférieur à la norme.

Le lac des Brenets est à sec. AFP

À Courtételle (JU), il est interdit depuis vendredi de remplir sa piscine privée, d’arroser son jardin ou de laver sa voiture, indique pour sa part «Le Quotidien Jurassien».

La Fédération suisse de pêche a quant à elle exhorté les personnes à éviter de se baigner dans les rivières et ruisseaux et à ne pas laisser s’y tremper leurs chiens. Les températures de l’eau s’apparenteront bientôt à une «condamnation à mort» pour une partie de la population de poissons. Leur environnement doit être préservé de tout stress supplémentaire.