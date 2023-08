La Chine condamne le rejet d’eau de Fukushima mais est-il dangereux?

Le Japon a commencé jeudi à rejeter en mer de l’eau issue de sa centrale nucléaire accidentée de Fukushima, malgré les inquiétudes de ses pêcheurs et une vive opposition de Pékin, qui a immédiatement renforcé ses restrictions commerciales vis-à-vis de Tokyo, dénonçant une action «égoïste et irresponsable» de Tokyo et invoquant «la sécurité alimentaire». Dans la foulée, la Corée du Nord a demandé au Japon d’«arrêter immédiatement» le processus qui «menace sérieusement la sécurité et l’avenir de l’humanité», selon un communiqué du ministère publié par l’agence officielle nord-coréenne KCNA. Mais ce rejet d’eau est-il réellement dangereux?