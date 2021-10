Valais – Eaux turquoise et lac glaciaire, de Cleuson au Grand Désert

Dans le v al de Nendaz (VS), les ruisseaux et les résineux accompagnent les pas des marcheurs qui veulent rejoindre le barrage de Cleuson et son lac à la teinte si particulière. Après une heure et demie de montée depuis Siviez, on atteint en effet ce mur en béton de 87 mètres de haut et de 420 mètres de long, construit dans les années 40.