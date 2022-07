Canton de Zurich: Ebloui par les panneaux solaires des voisins, il saisit la justice

Canton de Zurich : Ébloui par les panneaux solaires des voisins, il saisit la justice

En effet, peu après l’installation des panneaux solaires incriminés, le voisin, mécontent, a écrit aux deux propriétaires en les menaçant de les rendre responsables d’éventuels problèmes de santé. Dans un courrier de 26 pages (!), il leur a ainsi expliqué que seuls 35 mètres séparaient sa terrasse du toit incriminé et que le soleil, à certains moments de la journée au printemps, se reflétait directement chez lui et l’éblouissait. Ainsi, impossible pour lui de rester dans certaines pièces plus d’une heure et demie par jour et de profiter de sa terrasse au mois de mars. De plus, la demande pour l’installation n’aurait pas été mise au concours publiquement, a-t-il encore indiqué.