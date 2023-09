Eboulement: Les travaux avancent pour réparer le tunnel du Gothard

Au tunnel routier du Gothard , les ouvriers travaillent sans relâche pour rétablir le trafic en fin de semaine. L’Office fédéral des routes (OFROU) indique que le faux plafond de la partie où la voûte s’est brisée a été démonté. Quant aux causes des fissures, l’OFROU estime que les dommages sont dus à des changements de tension dans la roche : mouvements dans la montagne, influences tectoniques ou encore travaux de construction du nouveau tube. Toutes les pistes restent ouvertes pour l’heure.

Bouchon au San Bernardino

«J’attends depuis quinze minutes pour arriver à cette place d’attente. Et la colonne devant moi est superlongue, c’est le chaos», commente un chauffeur de camion. Avec la fermeture du Gothard à cause d’une partie du plafond qui s’est effondrée, il doit emprunter le San Bernardino, comme une immense partie du trafic lourd. Le professionnel peste, car ce n’est pas la police qui régule le trafic mais un agent de sécurité. Ce d’autant que certains confrères ne respectent pas l’attente et y vont tout de même. «Et je pense qu’ils ne seront même pas amendés!» lance-t-il.