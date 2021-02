La qualité de ce texte du 19 janvier 2018, qui avait été commandé par la police cantonale sur mandat du Ministère public dans le cadre de la procédure pénale et auquel le Tribunal cantonal et le Ministère public grison se réfèrent maintes fois dans leurs décisions, va plus loin que celle d’un simple rapport officiel. Il prend position, durant plusieurs pages, sur la question de la prévisibilité de l’événement ayant entraîné la disparition de huit personnes, le 23 août 2017 à 9h30, sur le flanc nord-ouest du Piz Cengalo dans le Val Bondasca (commune de Bregaglia). Le chemin d’accès conduisant à la cabane du Club alpin Sasc Furä a dû être entièrement reconstruit selon un nouveau tracé. En effet, depuis une hauteur de 3000 mètres, près de trois millions de mètres cubes de roches avaient dévalé la pente au moment où les huit promeneurs passaient, entraînant la chute de 0,6 millions de mètres cubes de glace et une lave torrentielle.

Ce rapport impliquait des connaissances professionnelles et l’AWN grison a usé à cet égard d’un pouvoir d’appréciation certain. Son ampleur et sa portée le font assimiler à une expertise au sens de l’art. 182 du code de procédure pénale suisse (CPP). En allant le chercher auprès de cet Office, le Ministère public a montré qu’il ne disposait pas des connaissances spécifiques pour juger du cas et qu’il estimait une expertise nécessaire. Il fallait donc aussi observer les prescriptions relatives au recours à un expert, notamment les motifs de récusation prévus à l’art. 56 CPP (p. ex le fait d’avoir un intérêt personnel dans l’affaire (lit. a)), tout comme les droits de participation des parties. Comme plusieurs rédacteurs du rapport de l’AWN peuvent entrer en question à titre d’accusés dans cette procédure, la problématique de la récusation exigeait un examen plus approfondi.