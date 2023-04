Football: Ecart ou complot? Imbroglio autour d’un arbitre polonais accusé d’ivresse

Controversé dans son pays, Pawel Raczkowski était censé être l’arbitre principal du match entre l’AEK Athènes et l’Aris Salonique. Imago

Qui n’a jamais esquivé une obligation en raison d’une soirée qui a dégénéré? Apparemment pas Pawel Raczkowski. Cet arbitre polonais devait diriger le choc du championnat grec entre l’AEK Athènes et l’Aris Salonique ce dimanche (17 heures), mais il a été remplacé après avoir été impliqué dans des échauffourées en état d’ivresse la veille. Du moins, c’est ce qu’avancent les médias grecs et polonais.

Pawel Raczkowski a atterri ce samedi soir à Athènes, accompagné de ses assistants Radoslav Siecka et Adam Kupcik ainsi que de Krzysztof Jakubik, l’arbitre en charge de la VAR. Selon la version relayée, un incident aurait éclaté pendant le vol entre les quatre hommes et deux passagers. Le quatuor aurait abusé de l’alcool à bord, au point d’être ivre et d’attirer l’attention d’un père accompagné de son fils. Ces derniers les auraient interpellés, provoquant une altercation qui se serait poursuivie à l’aéroport d’Athènes, nécessitant l’intervention de la police. Summum de l’ahurissant: suite à cette triste séquence, les quatre arbitres n’auraient plus donné signe de vie pendant un long moment, jetant un doute sur leur présence pour le match et, donc, la tenue de celui-ci.

Version des faits contestée

Après quelques heures de flottement, il a été annoncé que le Grec Aristotelis Diamantopoulos - initialement prévu comme quatrième arbitre - remplacerait Pawel Raczkowski au sifflet. En Grèce, certains dénoncent un coup monté pour que le sifflet revienne à un «local» plutôt qu’un étranger. L’Olympiakos, également en course pour le titre de champion, nie la véracité des faits rapportés et dénonce un complot préparé par l’AEK Athènes. Le club du Pirée affirme avoir obtenu la confirmation par la compagnie aérienne Aegean que les quatre arbitres pointés du doigts n’étaient pas éméchés pendant le vol. Par ailleurs, l’un d’eux aurait été agressé à l’aéroport.

Contacté par le média grec Gazzetta, Pawel Raczkowski évoque de son côté un «mensonge». «Ce qui s'est passé pendant le vol, c’est que deux passagers parlant le grec et le polonais ont commencé à nous insulter sans raison, se défend-il. Ils nous ont dit qu'ils soutenaient le Panathinaikos. Lorsque nous avons atterri, l’un d’entre eux nous a agressés verbalement et m'a craché au visage.» Pawel Raczkowski précise également avoir souhaité déposer une plainte auprès de la police à l’aéroport, mais qu’un représentant de la Fédération hellénique l’en avait dissuadé. Par la suite, le patron de l’arbitrage grec, Steve Bennett serait venu l’informer qu’il n’arbitrerait pas le match entre l’AEK Athènes et l’Aris Salonique.

Cette étrange affaire intervient au plus mauvais moment pour Pawel Raczkowski, déjà au cœur d’une énorme polémique en Pologne. La Fédération polonaise l’a interdit d’arbitrer le Lech Poznan jusqu’à nouvel ordre suite à une grossière erreur commise dimanche dernier lors de la réception du Pogon Szczecin: il a refusé d’accorder un penalty aux locaux malgré une faute flagrante dans la surface d’un défenseur adverse, lequel était déjà sanctionné d’un carton jaune et aurait dû être expulsé. Après la rencontre, l’entraîneur du Lech Poznan, John van den Brome, n’a pas mâché ses mots: «Cet arbitre est le pire en Pologne pour le Lech. C'est la sixième fois qu'il nous arbitre et nous n’avons pas gagné un seul match. [...] Nous sommes tristes non pas à cause du résultat, mais de la façon dont cet arbitre a dirigé le match. C'était un désastre, j'espère qu'il ne nous arbitrera plus jamais.»