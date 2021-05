Genève - Écarté faute de permis de séjour alors qu’il est Suisse

«Votre dossier n’a pas été retenu, car selon vos propres indications, il ne correspond pas à la qualification suivante: permis de séjour (G, B, C).» Il y a dix jours, lorsqu’il a reçu cette réponse à une postulation pour un emploi de voiturier, Jérémy n’en croyait pas ses yeux. Et pour cause: il est de nationalité suisse et donc n’a pas besoin de permis frontalier G ou de permis de séjour B ou C pour travailler. Pour ce trentenaire, à la recherche d’un nouvel emploi, il s’agit d’un «aveu de discrimination de l’entreprise vis-à-vis des Suisses».