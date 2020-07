Formule 1

Ecclestone attaque encore Hamilton

Bernie Ecclestone n’a pas laissé passer les critiques de Lewis Hamilton à son encontre. Et a relancé une pique contre le pilote britannique.

Entre Bernie Ecclestone et Lewis Hamilton, c’est une histoire sans fin de piques lancées par médias interposés sur fond de racisme. Cela dure depuis plusieurs semaines. Et l’ancien boss de la F1 a une nouvelle fois préféré répondre aux critiques d’Hamilton à son encontre.

«Lewis devrait commencer en expliquant aux gens que ceux qui ne sont pas blancs sont aussi employés par les écuries et bénéficient des mêmes opportunités, a ainsi commenté Bernie Ecclestone dans le Daily Mail. Lewis, tu me dis que je suis ignorant et sans éducation mais j’ai le même niveau que toi. Tu as de la chance parce que si je n’avais pas été correctement éduqué, la F1 n’aurait peut-être pas été aussi avantageuse pour toi. Moi aussi j’ai réussi et je gagnais de l’argent en Formule 1.»