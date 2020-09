Votation communale : Echallens a dit «oui» au gymnase

Les citoyens d’Echallens (VD) acceptent d’accueillir un gymnase sur leur commune. Ils ont validé dimanche à 60,6% la vente au canton d’une parcelle, où environ 1000 étudiants doivent s’installer pour la rentrée 2026.

La commune et le canton avaient déjà donné leur feu vert, mais des citoyens s’y étaient opposés via un référendum. Selon eux, l’arrivée des gymnasiens pourrait engendrer des désagréments pour les riverains et l’établissement primaire voisin.