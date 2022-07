Zurich: Echange de genres à l’école: des parents s’insurgent 

Une école primaire de la ville de Zurich a organisé, la semaine dernière, une semaine à thème. Le thème en question: l’échange des genres. Un jour, les filles se sont déguisées en garçons et inversement. Selon une mère, un autre jour, le slogan était «meufs et garçons cools». Pour certains parents, c’est l’incompréhension: «Les stéréotypes de genre ne sont pas cool», dit une mère.

Une discussion s’est également engagée à ce sujet sur Twitter. Alors que certains utilisateurs qualifient l’action de «rétrograde» et demandent de montrer aux enfants qu’il existe plus de deux genres, un père estime qu’il est fondamentalement prématuré d’aborder des thèmes «queer» dès le niveau primaire. «Comment les enfants peuvent-ils s’en sortir et se développer «normalement» et sans pression?» demande-t-il sur le réseau social.