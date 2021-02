Moyen-Orient : Échange de prisonniers entre Israël et la Syrie

Deux bergers syriens contre une jeune Israélienne: l’État hébreu et la Syrie ont annoncé jeudi soir un nouvel échange de prisonniers complexe entre les deux pays techniquement en guerre à la faveur d’une médiation de la Russie.

Les deux hommes avaient été arrêtés «au cours des dernières semaines» après avoir «traversé la ligne Alpha», frontière de facto entre la Syrie et Israël sur la partie du Golan annexée par l’État hébreu. La Syrie a ensuite confirmé la libération de ces deux prisonniers syriens et les a identifiés comme étant Mohamed Hussein et Tarek Al-Obeidan.