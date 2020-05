Afghanistan

Echange de prisonniers: plus de 900 talibans libérés

Des insurgés islamistes ont été libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers figurant dans un accord signé avec les Etats-Unis. En retour, les talibans ont relâché 132 personnes.

Sur cette photo prise et publiée le 11 avril 2020 par le Conseil national de sécurité afghan (NDS), des prisonniers talibans se tiennent debout avant d'être libérés de la prison de Bagram, à côté de la base militaire américaine à quelque 50 km au nord de Kaboul.

L’accord entre Américains et talibans entérine un vaste échange de prisonniers: 5000 talibans détenus par Kaboul contre 1000 membres des forces afghanes aux mains des insurgés.

L'accord entre Américains et talibans, signé le 29 février à Doha, prévoit un retrait des forces étrangères d'Afghanistan sous 14 mois à condition que les insurgés respectent quelques engagements sécuritaires et entament des négociations «interafghanes» sur le futur du pays.

Kaboul, non signataire de l'accord de Doha, a notamment affirmé que les talibans exigeaient la libération de quinze de leurs «hauts commandants». Les insurgés ont de leur côté accusé les autorités afghanes de traîner inutilement les pieds.

Attaques intensifiées

A la mi-avril, l'émissaire américain chargé des négociations entre Etats-Unis et talibans, Zalmay Khalilzad, avait qualifié le premier échange de prisonniers «d’étape importante dans le processus de paix et la réduction des violences». Mais si Washington a réussi à imposer une trêve de neuf jours aux rebelles à l'occasion de la signature de l'accord de Doha, les violences ont repris de plus belle ensuite.