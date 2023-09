Echange de prisonniers: Washington formalise l’accord avec l’Iran

«Les États-Unis ont accepté le transfert de fonds de la Corée du Sud à des comptes restreints détenus au Qatar et la libération de cinq ressortissants iraniens actuellement détenus aux États-Unis afin de faciliter la libération de cinq citoyens américains détenus en Iran», selon la même source. «Nous n’avons levé aucune des sanctions contre l’Iran et l’Iran ne bénéficie d’aucun allègement des sanctions», a précisé le porte-parole.

Achats humanitaires

Cette opération vise à transférer 6 milliards de dollars (5,3 milliards de francs) de fonds iraniens bloqués en Corée du Sud vers un compte spécial au Qatar. L’Iran pourrait ensuite utiliser ces sommes pour des achats humanitaires tels que des denrées alimentaires et des médicaments.

«Aucun argent ne va directement à l’Iran et aucun argent du contribuable n’est utilisé, précise Washington. Les fonds détenus en Corée du Sud sont des fonds iraniens». «Ces fonds seront transférés sur des comptes restreints au Qatar et les États-Unis auront un droit de regard sur la manière dont ils seront dépensés et quand», a ajouté le porte-parole.