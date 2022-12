Coupe du monde: Les présidents français et argentin s'échangent des tweets

Qatar 2022 : Échange de tweets entre les présidents français et argentin avant la finale

Emmanuel Macron et Alberto Fernandez ont déjà commencé la finale de la Coupe du monde au Qatar avant le vrai match entre la France et l’Argentine, dimanche.

Emmanuel Macron et Alberto Fernandez aimeraient tous deux voir leur pays s’imposer dimanche.

Les présidents argentin Alberto Fernandez et français Emmanuel Macron ont échangé des tweets amicaux jeudi, à trois jours de la finale du Mondial, le dirigeant sud-américain avouant souhaiter le meilleur à son homologue français «sauf dimanche».

«Cher ami @EmmanuelMacron, j’ai énormément d’affection pour toi et je te souhaite le meilleur pour l’avenir. Sauf dimanche, a écrit le chef de l’État argentin. L’Argentine est mon pays merveilleux, et c’est l’Amérique latine! Allez la ciel et blanc!»