Masques achetés par l’armée : Échange gratuit des masques d’une société zurichoise

La société Emix Trading AG va remplacer gratuitement tous les masques FFP2 et KN95 qu’elle avait fournis à l’Armée suisse et qui arrivent bientôt à péremption.

L’Administration fédérale a indiqué dans un communiqué que l’Armée suisse a accepté l’offre de l’entreprise Emix Trading AG de remplacer volontairement et gratuitement, par de nouveaux masques FFP2, tous les masques FFP2 et KN95 qu’elle avait déjà fournis et qui sont encore stockés auprès de la Pharmacie de l’armée.

Aucun coût supplémentaire

Quelques jours plus tard, le 24 janvier, la société zurichoise a proposé à l’armée suisse le remplacement gratuit de tous les masques non encore utilisés qu’elle avait livrés «après avoir pris connaissance de leur durée de stockage», selon le communiqué. L’armée a accepté cette proposition et tous les masques FFP2 et KN95 seront remplacés par des masques FFP2 avec une date de péremption plus éloignée. L’échange sera effectué début avril 2021 et n’engendrera donc pas des coûts supplémentaires pour l’armée.