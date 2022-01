Irak – Echanges d’insultes et coups lors de la session inaugurale du Parlement

Irak : Échanges d’insultes et coups lors de la session inaugurale du Parlement

Des échauffourées ont éclaté dimanche entre députés irakiens. Le président de l’assemblée a été hospitalisé après avoir été attaqué, a annoncé la télévision publique.

L’élection d’un nouveau gouvernement en jeu

Les députés doivent s’atteler à élire un président du Parlement, rôle traditionnellement dévolu à un sunnite. Dans les 30 jours suivant sa séance inaugurale, le Parlement doit élire le président de la République. Celui-ci devra ensuite désigner un Premier ministre, choisi par la plus grande coalition. Une fois désigné, le Premier ministre a 30 jours pour former un gouvernement. Certains experts et politiciens tablent sur une nouvelle équipe d’ici au mois de mars.

La période post-électorale a été marquée par une instabilité teintée de violence armée. Des manifestations se sont déroulées devant l’ultra-sécurisée Zone verte de Bagdad, qui abrite notamment des bâtiments gouvernementaux et l’ambassade américaine. Et le 7 novembre, une tentative d’assassinat non revendiquée aux drones piégés contre le Premier ministre Moustafa al-Kazimi à son domicile a encore un peu plus exacerbé les tensions.