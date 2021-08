Vaud - Echappée de son enclos, Dolice sème la police en se réfugiant chez des privés

La scène était «inédite», mercredi, au cœur des vignes vaudoises. «J’étais avec des amis à Yvorne quand on a entendu la clochette d’une vache. Vu l’endroit, ça nous a interpellé. On s’est retournés et là on l’a vue, noire et blanche, qui se baladait tranquillement sur un chemin», raconte une habitante du coin. La police n’a pas tardé. «C’était très drôle de voir les policiers débarquer au milieu des vignes. Ils la cherchaient, mais ne la voyaient pas. Pendant ce temps, elle continuait la promenade», relate cette Vaudoise, qui en a bien ri.