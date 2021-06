Sétay conduit une voiture magique dans un clip

Nouveau clip de Sétay : Échappées belles avec une voiture magique

Le rappeur Sétay a dévoilé la superbe mise en images de son morceau «Alnaïr».

C’est un road trip que nous propose de suivre Sétay dans «Alnaïr». Avec un subtil et inattendu effet spécial, lui et sa partenaire de voyage arriveront à leurs fins, «quitter la terre ferme». Magnifiquement réalisé, original et teinté d’humour – la tête de Thomas Pesquet à bord de l’ISS vaut le détour –, le clip du rappeur valaisan est incontournable. La chanson «Alnaïr» figure sur l’album «Petit rêveur», sorti en avril 2021.