Changement de sexe à l’état civil – Echapper à l’armée pour 75 fr. sera possible… en théorie

La retraite un an plus tôt

Sur le Net, d’autres personnes se demandent quel sera l’impact du changement de sexe facilité à l’état civil sur la retraite: «Des gens pourraient se déclarer femme juste avant la retraite et partir un an plus tôt.» Michel Montini, de l'Office fédéral de la justice, confirme que cela est en effet possible: «Un homme célibataire qui se déclare femme peut, par exemple, toucher une rente AVS dès l'âge de 64 ans.»