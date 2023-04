Genève : Echauffourées des fans croates en ville et au stade

Proches de l’extrême-droite

Vendredi dernier notamment, des ultras croates ont défilé en ville en scandant des slogans à la gloire des Oustachis, a révélé l’hebdomadaire «GHI» sur sa page Facebook. Ce mouvement séparatiste croate, antisémite et fasciste, était proche du régime nazi, durant la Seconde Guerre mondiale. Dans un communiqué, la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation) a rappelé la politique de purification ethnique des Oustachis, leurs persécutions contre les populations serbes, juives et tziganes, notamment. Une fois son régime dictatorial instauré entre 1941 et 1945, le mouvement a aussi construit 24 camps de concentration et d’extermination, où plusieurs centaines de milliers de personnes ont péri.