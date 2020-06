Échec d'une initiative pour limiter les salaires des élus communaux

Rédiger un nouveau commentaire

Un, deux, trois 30.06.2020 à 15:10

Dommage d'être obligé de faire une initiative pour une chose qui devrait couler de source et être en vigueur depuis plusieurs années !!! je dirais même plus, depuis toujours ! Aller, il est temps de montrer l'exemple pour que notre monde change et soit plus juste. S'il vous plaît, faites ce changement même si l'initiative n'a pas abouti