Santé : Echec de l’essai d’un vaccin contre le VIH en Afrique sub-saharienne

Porteur de grands espoirs dans la lutte contre le sida, le vaccin en développement de Johnson & Johnson a été abandonné en raison de son manque d’efficacité.

Efficace à 25% seulement

L’essai, nommé Imbokodo et démarré en 2017, incluait environ 2600 jeunes femmes entre 18 et 35 ans au Malawi, Mozambique, Zambie, Afrique du Sud et Zimbabwe. Les femmes et jeunes filles représentaient 63% des nouvelles infections en 2020 dans cette région.