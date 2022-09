LAVEY-MORCLES (VD) : Géothermie profonde: ils creusent un trou de 3km pour rien

Un véritable mastodonte mécanique de près de 90 tonnes a inlassablement foré la roche ces derniers mois. Et malgré la dureté du sol et des instabilités en parois de forage, un puits de près de 3000 mètres de profondeur a pu être creusé sans incident et sans entraîner de sismicité. Une véritable prouesse technique, qui s’est finalement terminée en douche froide pour le projet de géothermie profonde de Lavey-les-Bains.

Maigre consolation, les données acquises durant les opérations de forage permettront d’améliorer les connaissances sur le sous-sol en milieu alpin. La plateforme de forage sera rapidement démantelée et transférée sur le prochain site de forage à Vinzel (Vaud). Par ailleurs, la sécurisation du puits est terminée et le site sera prochainement remis en état.

Le coût du projet se montait à quelque 40 millions de francs. Il a bénéficié de deux subventions: l’une de l’Office fédéral de l’Énergie (pour environ 17 millions de francs), l’autre de l’État de Vaud (1,5 million de francs). Le solde est à la charge des partenaires du projet dont Romande Énergie, Holdigaz et les communes de Lavey-Morcles et de Saint-Maurice (VS). «Cela fait maintenant quelques jours que nous sommes au courant et, bien sûr, nous sommes très déçus, comme tous les autres investisseurs, partage le syndic de Lavey-Morcles Mario Da Silva. Durant toute l’opération, les signaux étaient au vert. Rien ne laissait présager ce dénouement. Dans quelques temps, nous allons à nouveau nous réunir avec nos partenaires, afin de voir quelles autres solutions on peut nous proposer.»