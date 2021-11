Amérique – Eclipse de Lune «quasi totale», la plus longue depuis 1440

Amérique : Éclipse de Lune «quasi totale», la plus longue depuis 1440

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un phénomène astronomique sera visible en Amérique du Nord et en partie en Amérique du Sud.

Une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, comme ici en Allemagne en 2019.

L’Amérique du nord et une grande partie de l’Amérique du sud pourront admirer dans la nuit de jeudi à vendredi une éclipse de Lune «quasi totale», la plus longue du genre depuis l’an 1440.

L’éclipse, au plus fort de laquelle 99,1% de la surface visible de la Lune seront masqués, sera également visible depuis une partie de l’Asie du nord-est, la Polynésie et l’est de l’Australie, mais pas depuis l’Europe ou l’Afrique, indique la Nasa sur son site internet consacré à la Lune.

Plus de 3 heures

Une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Notre satellite naturel se retrouve alors dans l’ombre de la Terre, qui la masque à notre vue. Si l’alignement n’est pas parfait, l’éclipse n’est pas totale.

L’éclipse du 19 novembre a beau n’être que partielle, elle durera au total 3 heures, 28 minutes et 23 secondes, la plus longue depuis celle du 18 février 1440, qui avait duré 23 secondes de plus. L’éclipse débutera à 07h19 GMT, lorsque la Lune entrera dans l’ombre de la Terre. Pour les observateurs terrestres, le disque lunaire donnera l’impression d’être lentement grignoté.