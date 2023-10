La Suisse n'est plus un paradis fiscal pour les gens fortunés

Il devient toujours plus difficile pour les riches de se soustraire à l’impôt. L’échange automatique d’informations bancaires en est la cause , selon une nouvelle étude de l’EU Tax Observatory. Au cours des dix dernières années, l’évasion fiscale à l’étranger a donc diminué de deux tiers. Selon ce rapport, les avoirs financiers détenus à l’étranger s’élèvent à environ 12’000 milliards de dollars. «Avant la crise financière de 2008 et 2009, la Suisse gérait près de la moitié de ces actifs offshore», écrivent les auteurs. Aujourd’hui, cette proportion est tombée à environ 20%.

Il fut un temps où la Suisse était une oasis pour les évadés fiscaux. Selon une étude, entre 2007 et 2008 la clientèle américaine d’UBS et de Credit Suisse a indiqué qu’environ 85 à 95% de tous les comptes en Suisse n’étaient pas déclarés aux autorités fiscales. En outre, plus de 90% des actifs européens n’étaient pas déclarés avant 2010. Depuis lors, une grande partie de l’argent offshore a migré vers l’Asie, en particulier vers Singapour et Hong Kong.