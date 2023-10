Ecole à Genève: Fustigé, le système des remplaçants va changer

Dénicher un remplaçant quand un prof est absent tient souvent du parcours du combattant, à en croire les enseignants du canton. La plupart ont échafaudé leur propre dispositif pour s’en sortir (encadré ci-dessous), alors qu’une motion du PLR, en début d’année, s’inquiétait des «difficultés des enseignants à trouver des remplaçants» et de «l’incapacité du Service des remplacements de l’enseignement primaire (SeREP) à répondre à la demande». Le Département de l’instruction publique (DIP) et sa nouvelle conseillère d’État, Anne Hiltpold, également PLR, viennent d’en informer les élus: un programme informatique unique de gestion est annoncé, mais pas avant la rentrée scolaire 2025.

Délai «invraisemblable»

«C’est un délai très long et c’est regrettable, déplore Véronique Kämpfen, signataire de la motion. On parle là d’un logiciel qui s’apparente à un simple fichier Excel.» La députée n’en veut pas forcément à sa magistrate et au DIP, mais «aux procédures internes de l’État qui obligent à passer par l’Office cantonal des systèmes d’information et du numérique (OCSIN), déjà surchargé; et ce, alors qu’un mandat externe auprès d’une entreprise spécialisée de la place aurait sans doute pu suffire et faire accélérer les choses. Il faut savoir faire preuve de flexibilité.» L’élue PLR insiste: «Il est invraisemblable d’attendre autant de temps.»