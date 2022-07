#Metoo : Ecole de cirque genevoise dans la tourmente

Une plainte et des témoignages lèvent le voile sur des faits présumés de harcèlement, voire d’agression sexuels ou une tentative de viol, qui auraient eu cours au sein d’une institution genevoise.

Certains faits remonteraient à 2006, mais ils ont refait surface en 2021, après le dépôt d’une plainte pénale et la récolte de plusieurs témoignages qui plongent l’école de cirque Cirqule dans la tourmente. Un professeur, qui a depuis quitté l’institution, et le directeur, qui a pris ses distances, sont accusés par plusieurs anciennes élèves de faits relevant de harcèlement et d’agression sexuels, voire de tentative de viol, ainsi que de harcèlement psychologique.

Les anciennes élèves, plus d’une dizaine, qui se sont confiées au quotidien «Le Courrier», relatent des incursions non désirées des deux hommes dans leurs roulottes qu’elles occupaient sur le site le temps de la formation, des attouchements non consentis et des pressions psychologiques afin d’entamer des relations sentimentales. Malgré les demandes d’élèves, aucun intervenant extérieur n’aurait été mandaté pour faire la lumière sur ces situations.