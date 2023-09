Ecole de commerce: «Nous ne savons pas comment évaluer nos élèves»

Le Collège et école de commerce André-Chavanne, l’un des six établissements concernés par la réforme.

«Nous n’avons aucune idée des compétences que doivent avoir acquises les élèves en fin d’année. Et nous n’avons aucune idée de la manière dont nous devons les évaluer.» Waël Almoman, membre du bureau de l’Union du corps enseignant secondaire genevois (le syndicat des maîtres), a tiré, très fort, la sonnette d’alarme ce mardi. La réforme du CFC d’employé de commerce est entrée en vigueur à la rentrée, et les professeurs sont très inquiets pour les adolescents dont ils ont la charge.

«Un gâchis épouvantable»

La refonte de la formation, décidée au niveau fédéral et désirée par les employeurs, n’est pas contestée par les enseignants. «Il fallait réformer, estime Kevin Udrisard, membre de l’Union et président de l’association des maîtres du Collège et école de commerce André-Chavanne. Mais on est très déçus que cela ait été fait dans une urgence aussi folle. C’est un gâchis épouvantable.» Alors que, assure-t-il, d’autres cantons, Vaud par exemple, se seraient mieux préparés.

Une vraie révolution

En substance, ladite réforme est en fait une vraie révolution, puisqu’elle bouleverse la manière d’enseigner. Fini l’apprentissage par disciplines étanches, les élèves apprennent par compétences (moi et l’équipe, moi et l’entreprise, moi et la clientèle, etc.). Les diverses matières, telles que le français, les langues et les maths, elles, sont abordées en situation à l’intérieur de ces modules.