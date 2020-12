Canton de Glaris : Ecole fermée: 260 élèves et profs doivent être testés

Les élèves de classes à Glaris ont été mises en quarantaine la semaine dernière. La décision d’un test de masse a été prise en étroite concertation avec le médecin cantonal et le médecin scolaire.

Une trentaine d’élèves et enseignants ont été testés à Glaris et le résultat était positif pour une douzaine de personnes.

En raison du nombre croissant de cas de coronavirus, une école de degré secondaire I sera fermée à Glaris jusqu’aux vacances de Noël. Environ 260 élèves et enseignants vont être testés.

Ces mesures ont été prises en raison du nombre croissant de cas coronavirus, indique dimanche les autorités du chef-lieu. Près de 220 élèves et 40 enseignants doivent être testés lundi. Les cours seront suivis à distance.

Le but de cette fermeture temporaire est d’empêcher la propagation du coronavirus dans toute l’école. Jusqu’à présent, 30 élèves et enseignants ont été testés et le résultat était positif pour une douzaine de personnes, a déclaré dimanche le maire de Glaris Thomas Kistler à Keystone-ATS.