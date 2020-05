Suisse romande

École obligatoire: à chaque Canton sa recette pour le retour en classe

Lundi s’achèvera l’enseignement à distance pour la plupart des élèves du primaire, en faveur du présentiel. Les scénarios diffèrent d’une région à l’autre, mais certaines lignes directrices seront identiques. Petit tour d’horizon de cette rentrée sans précédent.

Pour beaucoup de parents, c’est un soulagement. Dès lundi, fini les bricolages, les défis du jour, les cours de maths, j’en passe et des meilleures. Les enfants scolarisés dans le primaire reprendront le chemin de l’école, du moins une partie d’entre eux. Cette «rentrée» sans précédent, après des semaines d’enseignement à distance, se fera pour la plupart par petits groupes. Mais à chaque Canton sa recette. Et, en ce qui concerne les élèves du secondaire, là aussi les scénarios envisagés sont parfois très différents.

Quand mon enfant doit-il retourner à l’école?

Fribourg: Durant la première semaine, les élèves du groupe A viendront à l’école le lundi et le jeudi alors que les élèves du groupe B viendront le mardi et le vendredi. Durant la 2e semaine, le groupe A viendra le lundi et le groupe B le mardi. Retour à la normale le 25 mai.