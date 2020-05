Retour à l’école

Genève et Vaud n’optent pas pour la même reprise

Le gouvernement cantonal présente jeudi son concept de reprise des classes dès le 11 mai.

Au niveau des précautions prises par les établissements, l’Etat a arrêté les éléments suivants: lavage de mains obligatoire à l’arrivée en classe et après la récréation et désinfection des mains sous la supervision d’un adulte; deux mètres de distance minimum entre les adultes et enfants, mais pas entre enfants. Des masques seront à disposition pour les cas spécifiques et sur demande. Les poubelles seront fermées et vidées tous les jours et les locaux seront désinfectés deux fois par jour. Les transports, les devoirs surveillés et les réfectoires seront ouverts, avec toute une série de précautions sanitaires également.