Suisse : Ecoles entre le marteau de la quarantaine et l’enclume de la fermeture

Le virus mutant inquiète beaucoup les autorités. Des établissements ou des classes ont été fermés dans les cantons de Genève, de Berne et Fribourg. Vaud a organisé des tests massifs dans sept classes d’un établissement.

Image d’illustration L’évolution de la crise sanitaire constitue un nouveau casse-tête pour les autorités politiques. afp

Emballement à Mézières (VD), la semaine passée, quand les sept classes de 11e de l’école ont été testées dans un contexte inquiétant marqué par des cas positifs, des quarantaines et des absences. Le test général réservé pour un nombre de 138 élèves de 11e n’a finalement concerné que 76 personnes dont quatre cas se sont avérés positifs. Et les autres élèves? «Les parents de seize élèves ont pris la responsabilité de faire le test eux-mêmes et 22 collégiens étaient absents», a expliqué Julien Schekter, porte-parole du Département.

99 élèves vaudois positifs du 11 au 15 janvier

«Dans la classe de mon fils, il y a neuf élèves présents sur 21», a expliqué un papa. «Je refuse que mon enfant aille à l’école dans ces conditions», a déclaré une maman contactée par 20 minutes. La crainte d’un cluster a fait naître des rumeurs de fermeture imminente. Il n’en est rien, selon le Département de la formation. «Le but de ce test massif ayant révélé seulement quatre cas positifs était de savoir si nous avions un cluster. La réponse est non», a poursuivi Julien Schekter. «Nous comprenons le stress et les inquiétudes. Ce mardi, nous ferons le point sur la situation sanitaire en milieu scolaire lors d’une conférence de presse conjointe avec le médecin cantonal», a déclaré le porte-parole.

Selon le site internet du Canton dédié au coronavirus dans les lieux de formation, les écoles et les structures d’accueil des enfants, entre le 11 et le 15 janvier, 99 élèves vaudois étaient positifs.

Nouveau variant à Fribourg

Des vagues de quarantaines voire de fermetures ont lieu ailleurs en Suisse. Dans le canton de Fribourg, l’augmentation importante des cas du nouveau variant dans les écoles inquiètent les autorités. Une classe a été mise en quarantaine à Tavel après deux cas d’élèves positifs à une souche mutante. Les parents et les frères et sœurs des élèves devront eux aussi s’isoler. Les 380 élèves et 50 enseignants de l’école seront testés avant demain. Des quarantaines ont également été prises dans une classe à Siviriez et à La Verrerie.

Berne opte pour une politique stricte. Dimanche, les autorités ont fermé l’école primaire de Wangen an der Aare pour une semaine. Trois classes et leurs profs ont été placés en quarantaine après des cas positifs. Les autres écoliers ne retourneront en classe que lundi prochain. L’ensemble des élèves et du personnel de l’école seront dépistés.

À Oberwil (BL), le dépistage des classes sans aucun cas positif détecté a permis de trouver des élèves asymptomatiques mais porteurs du virus. Cela a entraîné la mise en quarantaine de classes supplémentaires.