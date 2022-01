Rentrée scolaire – Ecoles vaudoises: absents pas si nombreux que ça

Lundi, à l’issue de la première journée d’école après les Fêtes, le Canton de Vaud a sondé huit établissements scolaires, afin d’estimer le taux d’absentéisme. Ville et campagne ou primaire et secondaire, tous les types d’établissements sont représentés dans l’échantillon choisi.



Il en ressort que la proportion d’élèves absents à la rentrée était de 8% à 10%, soit une proportion légèrement supérieure à la norme saisonnière. Quant à celle des enseignants, elle est de 6 à 9% en moyenne. Mais deux directions ont indiqué 1%. Des disparités régionales existent donc. Si à Genève et ailleurs en Suisse, le remplacement des enseignants est devenu un casse-tête, sur Vaud la situation semble moins intense. «Il est assez difficile, voire très difficile, de trouver des remplaçants mais on en trouve pour le moment», explique Julien Schekter, porte-parole du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).