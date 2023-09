Vaud: directive contre la malbouffe facilement contournée

Des produits trop riches, trop gras ou trop sucrés, à portée de main des élèves? Théoriquement, cela n’est plus possible dans le canton de Vaud, depuis 2019. Une directive interdit en effet les distributeurs de malbouffe dans les écoles de la scolarité obligatoire. Reste que cette directive ne s’applique qu’aux bâtiments purement scolaires et pas à ceux qui appartiennent aux communes, comme les cantines ou les salles de gym. Une faille dans le système que certains n’ont pas hésité à exploiter, explique «24 heures». Mardi, une série de députés a donc demandé au Conseil d’État de dresser un bilan de la situation. «Malgré les efforts déjà consentis, les jeunes sont encore trop souvent exposés à ces produits qui génèrent inévitablement des mauvaises habitudes de consommation», a défendu Yannick Maury (Les Verts), député et enseignant.