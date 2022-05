Guerre en Ukraine: Ecoliers de Marioupol privés de vacances pour rattraper le programme russe

Guerre en Ukraine : Écoliers de Marioupol privés de vacances pour rattraper le programme russe

Après avoir repris le contrôle de la ville, les forces russes veulent préparer les petits Ukrainiens à la rentrée. Elles peinent cependant à trouver des professeurs.

Les forces russes qui ont pris le contrôle de Marioupol ont décidé de supprimer les vacances scolaires d’été pour préparer les élèves au programme scolaire russe, a affirmé jeudi un responsable ukrainien de la ville. Selon Petro Andriouchtchenko, conseiller du maire de ce port où les derniers combattants ukrainiens se sont rendus ces derniers jours, «les occupants ont annoncé la prolongation de l’année scolaire jusqu’au 1er septembre.» «Tout l’été, les enfants auront des cours de langue et de littérature russe, d’histoire russe et des cours de mathématiques en russe». «Le but principal est la dé-ukrainisation et la préparation de la rentrée selon le curriculum russe», a-t-il affirmé. Il a cependant ajouté que les «occupants» russes n’avaient pour l’instant pas réussi à trouver suffisamment de professeurs, «seulement 53 enseignants pour neuf écoles», selon lui. Il n’a pas précisé combien d’élèves étaient concernés.