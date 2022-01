La toile s’enflamme : Chantre de l’écologie, DiCaprio se pavane sur le superyacht de Bertarelli

La star américaine, à l’affiche du film «Don’t Look Up», a été vue sur le bateau très polluant du milliardaire suisse à Saint-Barth. Une polémique qui passe mal pour le défenseur de l’environnement.

La star de «Titanic» est un célèbre ambassadeur des Nations Unies pour le changement climatique et a ouvertement qualifié le réchauffement climatique de «menace la plus urgente à laquelle notre espèce entière est confrontée». Il a souvent exhorté ses fans à prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique. Son récent rôle dans le film de Netflix «Don’t Look Up» en est la preuve.

300’000 francs le plein

Aux côtés de sa petite amie de 24 ans, Camila Morrone, l’acteur de 47 ans était en vacances près de l’île de Saint-Barth, dans les Caraïbes, «l'aire de jeux des milliardaires du monde», depuis le réveillon du Nouvel An. Et là où le bat blesse, il a passé un certain temps à profiter du luxe du superyacht Vava II, propriété du milliardaire suisse Ernesto Bertareli.

Avec un coût estimé à quelque 200 millions de francs et d’une longueur de près de 100 mètres, le Vava II possède six ponts et un héliport. Il dispose également d’une salle de sport, d’une piscine, d’un «club de plage» et d’un cinéma. Et il faut compter plus de 300’000 francs pour remplir ses réservoirs de carburant. Surtout, il produit autant de carbone en naviguant sur une dizaine de milles nautiques qu’une voiture moyenne en un an. Ce qui a fortement déplu sur les réseaux sociaux, certains internautes n’ont pas hésité à le mettre en face de ses contradictions.