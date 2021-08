Sondage en Suisse - Écolo en allant au boulot? «Aux employeurs de faire leur part»

Inciter les plus petites?

Ce sont surtout les grandes entreprises qui se sont mises à ces mesures. Il est en effet souvent plus difficile pour une petite entreprise de se permettre de financer des bornes de recharge ou de payer les abonnements de train des collaborateurs. Or, en Suisse, deux tiers des emplois se trouvent dans les PME (moins de 250 employés), 25,6% dans les boîtes de 1 à 9 employés et 21% dans celles de 10 à 49 employés. Faudrait-il alors pousser un peu les entreprises, par exemple en les incitant fiscalement à s’y mettre? «Il faut que cela reste un choix libre et volontaire des entreprises», conteste Patrick Eperon, responsable de la politique de mobilité au Centre patronal, qui rappelle que chaque entreprise, selon sa taille, le profil de ses employés et sa localisation géographique, par exemple, a des contraintes et des enjeux différents.