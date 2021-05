Transports : Ecolo et connecté, le «TGV du futur» pointe le bout de son nez

Le dernier né d'Alstom ne sera pas lancé avant 2024, pour les JO de Paris, mais l'avant de sa motrice a déjà été dévoilé mercredi.

1 / 3 L’avant du Train à grande vitesse de nouvelle génération a été dévoilé mercredi à Belfort (F). AFP L’avant de ce «TGV M» ressemble à un serpent ou à une abeille, selon ce que l’on veut bien y voir. AFP AFP

L’avant de la motrice fait penser à un serpent, avec son bout effilé, la grande vitre de sa cabine de conduite et ses phares en biais. Certains croient reconnaître une abeille. «On a travaillé sur l’aérodynamique, avec une motrice beaucoup plus fuselée. On a aussi énormément travaillé sur le carénage de l’ensemble des équipements. Et toute la partie motorisation est beaucoup plus simplifiée que ce qu’on a pu connaître sur des générations précédentes», a exposé Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France, mercredi à Belfort (F). «Tout est confidentiel à l’intérieur», avertit une employée de l’usine, spécialisée dans les locomotives.

«Il y a également sur le site de La Rochelle un tronçon qui avance», relève M. Eyméoud. On y construit les voitures qui seront intercalées entre les motrices, avec 10% de surfaces vitrées en plus. Le patron de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet promet «un véritable saut qualitatif» avec ce nouveau TGV, désormais appelé «TGV M» par la compagnie, et «Avelia Horizon» par Alstom. «Ce que nous voulons, c’est ouvrir une nouvelle page du voyage à grande vitesse. Les comportements changent, nous voulons changer à la même vitesse», lance-t-il, rappelant que le train est de loin «la solution la plus écologique pour se déplacer».

Modulable à souhaits

Cette quatrième génération de TGV permettra de transporter 20% de passagers en plus que le matériel actuel. En configuration maximale, le «TGV M» pourra accueillir 740 personnes par rame. Nouveauté majeure, la modularité: on pourra ajouter ou enlever des voitures pour avoir des rames plus ou moins longues, en fonction des besoins.

La SNCF pourra aussi déplacer le bar, ou changer la configuration des sièges pour transformer une voiture de première en seconde, et réciproquement. «Ca pourra être fait en une nuit, dans nos technicentres», indique la SNCF. «On aura plusieurs configurations possibles en fonction des axes, et suivant les saisons.» D’où une plus grande flexibilité.

Connecté et écolo

La SNCF a commandé en juillet 2018 cent exemplaires de ce nouvel engin à Alstom, pour 2,7 milliards d’euros. Le transporteur espère aussi faire 30% d’économies sur la maintenance, grâce notamment à toute une série de capteurs qui permettront de changer les pièces au bon moment.

Parmi les autres statistiques, le «TGV M» doit consommer 20% d’énergie de moins et réduire ses émissions de CO2 de 32%. Il sera à 97% recyclable, contre 90% pour les générations actuelles. De plus, il sera évidemment connecté, offrant aux voyageurs wifi et 5G et permettant à la SNCF de surveiller son matériel en permanence.

«Partout en Europe»

Les premières rames doivent rouler entre Paris et le Sud-Est de la France à la fin du premier semestre 2024, juste avant les jeux Olympiques. Les livraisons doivent ensuite être étalées jusqu’en 2031. «Nous avons prévu que ce TGV puisse aller partout en Europe», souligne Christophe Fanichet, rappelant que la SNCF vient de lancer son TGV à bas coût Ouigo en Espagne, face à la compagnie locale Renfe.